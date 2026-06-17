Día 5 del Mundial: ¡cuatro empates y un récord que nadie esperaba!

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa escribiendo grandes páginas con tinta de oro. La quinta jornada de la fase de grupos pasará a los anales del fútbol por un motivo insólito: los cuatro partidos programados terminaron en empate, algo que no ocurría en una misma jornada desde hace décadas.

Un festival de igualdad que dejó los segmentos G y H completamente abiertos, y confirmó que, en este Mundial, las selecciones llamadas a ser favoritas van a tener que sudar la camiseta como nunca.

España 0-0 Cabo Verde: La Roja se estrella contra el muro de la historia

Si alguien pensaba que el debut de España sería un paseo, la realidad se encargó de desmontar esa teoría. La actual campeona de Europa, y una de las favoritas al título, no pudo pasar del empate a cero ante Cabo Verde, una selección que disputa su primer Mundial y que tiene una población de apenas medio millón de habitantes.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una gesta defensiva para el recuerdo. España dominó con una posesión aplastante del 74% y asedió la portería rival durante los 90 minutos, pero se encontró con dos muros infranqueables. El primero fue el veterano portero Josimás Dias ‘Vozinha’, de 40 años, que se lució con paradas espectaculares y se convirtió en la gran figura del partido. Su actuación fue tan viral que pasó de tener 40 mil seguidores en redes sociales a superar el millón en cuestión de horas.

El segundo muro fue el orden táctico. Cabo Verde cometió apenas una sola falta en todo el encuentro, el registro más bajo en un partido mundialista desde Inglaterra 1966. Una disciplina defensiva que avergonzó a una España que, pese a contar con el debut mundialista de Lamine Yamal en el minuto 71, nunca encontró el camino del gol. La Roja, que solo ha ganado tres partidos en Mundiales desde su Copa de 2010, comienza la andadura con un pinchazo que obliga a no fallar en los próximos compromisos.

Egipto 1-1 Bélgica: Un autogol salva a los Diablos Rojos

En el Lumen Field de Seattle, Bélgica también sufrió para rescatar el punto ante unos Faraones que estuvieron cerca de la hazaña. Egipto golpeó primero con un golazo de Emam Ashour en el minuto 20 que silenció a la afición belga.

Los Diablos Rojos, que dominaron la posesión pero volvieron a mostrar sus problemas de cara al gol, encontraron el empate en el minuto 66 gracias a un autogol del defensor egipcio Mohamed Hany. En primera instancia, el gol se lo adjudicaron a Romelu Lukaku, que había ingresado desde el banquillo para darle aire fresco al ataque. Pero la realidad es que fue un regalo involuntario que evitó una derrota que habría sido un golpe durísimo para los belgas.

Egipto, que acumula cinco derrotas y tres empates en su historia mundialista, sumó su primer punto y sueña con superar por primera vez la fase de grupos. El resultado deja el Grupo G con un punto para todos sus integrantes.

Arabia Saudí 1-1 Uruguay: La Celeste suda para evitar otro milagro saudí

En Miami, la historia tuvo un guion muy similar. Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, se fue al descanso perdiendo 1-0 gracias a un tanto de Abdulelah Al Amri en el minuto 41, en una acción a balón parado que sorprendió a una defensa celeste muy pasiva.

La Garra Charrúa, que llegó tarde a Miami por problemas con la documentación, reaccionó con furia en el segundo tiempo. Fede Valverde asumió el protagonismo y los uruguayos encerraron a su rival, pero las ocasiones se acumulaban sin acierto. La insistencia encontró recompensa a diez minutos del final, cuando Maximiliano Araújo aprovechó un error del portero saudí Mohammed Al Owais para firmar el 1-1 y encender la esperanza celeste.

Arabia Saudí, que ya ganó a Argentina en Catar 2022, volvió a demostrar que no le tiembla el pulso ante los grandes. Un empate que, sumado al de España, deja el Grupo H con las cuatro selecciones igualadas a un punto.

Irán 2-2 Nueva Zelanda: El partido más vibrante y el fantasma de la política

El SoFi Stadium de Los Ángeles fue el escenario del partido más movido de la jornada, con cuatro goles y una emoción constante. Nueva Zelanda se adelantó dos veces, y las dos veces Irán respondió con la garra de quien no está dispuesto a rendirse.

El extremo neozelandés Elijah Just, del Motherwell escocés, fue el gran protagonista ofensivo con un doblete (minutos 7 y 55). Pero Irán siempre tuvo respuesta: Ramin Rezaeian igualó en el 32 y Mohammad Mohebi firmó el definitivo 2-2 en el 64.

Pero más allá del fútbol, el partido estuvo marcado por la política. Cientos de manifestantes opositores al régimen iraní se concentraron fuera del estadio para protestar contra los gobernantes de Teherán. El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, calificó a su equipo como «el más oprimido» del Mundial luego de que se les ordenara abandonar Estados Unidos inmediatamente después del partido. Un telón de fondo que añadió tensión a un encuentro que, pese a todo, regaló espectáculo.

El día de los empates: un récord para la historia

La quinta jornada del Mundial 2026 ya es histórica. Nunca antes en la historia del torneo se había dado una jornada con cuatro empates y ninguna victoria. Un récord que demuestra que la expansión a 48 selecciones está cumpliendo su objetivo: más igualdad, más emoción y menos partidos de trámite.

Los grupos G y H arrancan sin un dominador claro. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda tienen un punto cada uno en el Grupo G. España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, también con un punto, comparten el liderato en el Grupo H. La segunda jornada de estos grupos será decisiva para empezar a marcar diferencias.

El Mundial 2026 nos está dando una lección. Los grandes tienen que ganarse el favoritismo sobre el césped. Y los pequeños, como Cabo Verde, ya han demostrado que llegaron para quedarse.

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