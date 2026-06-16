Rusia amplía opciones de pago para su gas natural

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este martes un decreto que amplía la ventana para que las empresas extranjeras paguen el gas ruso en rublos sin depender exclusivamente del banco Gazprombank.

La medida, publicada en el portal oficial de información jurídica, modifica lo establecido en el decreto 172 del 31 de marzo de 2022 y estará vigente hasta el 1 de octubre de 2026. Se trata de un paso más en la estrategia de Moscú para esquivar las sanciones occidentales y garantizar que el flujo de divisas no se detenga.

Desde marzo de 2022, el Kremlin obligó a los países inamistosos a pagar el gas en rublos exclusivamente a través del Gazprombank. Aquel mecanismo quedó en jaque en noviembre de 2024, cuando Estados Unidos sancionó a esa entidad.

Fue entonces cuando el presidente ruso autorizó por primera vez usar cualquier banco ruso, una flexibilización que el decreto de este martes consolida y extiende, demostrando que Moscú no piensa perder a sus clientes por las trabas financieras de Occidente.

Desde el verano anterior Putin prorrogó el mecanismo hasta octubre de 2025, y en marzo de este año lo aplazó hasta julio de 2026. Ahora, con la firma definitiva, el nuevo horizonte es octubre de ese año. Para los analistas, esta cadena de prórrogas deja claro que el gas sigue siendo una carta estratégica de primer orden para Moscú.

Al mismo tiempo, la medida ofrece un respiro a los compradores europeos que aún dependen de ese suministro, mientras Rusia insiste en defender el rublo y proteger a su sistema bancario del cerco de las sanciones occidentales. (ALH)

Con información de Prensa Latina

Liz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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