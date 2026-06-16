Matanzas ultima detalles para las graduaciones universitarias

La Universidad de Matanzas informa a la comunidad de esta casa de altos estudios, familiares y al público en general, que los actos solemnes de graduación del presente curso se desarrollarán del 13 al 18 de julio, con una organización por municipios.

En el caso de la cabecera provincial, el cronograma quedará establecido según la modalidad de estudio. Los días 13 y 14 de julio les corresponde a los egresados del Curso a Distancia y el Curso por Encuentros, en el Teatro Julio Antonio Mella, del propio recinto universitario.

La graduación de los estudiantes del Curso Diurno se desarrollará en la Sala White los días 15 y 16 de julio. Allí se condecorarán los alumnos más destacados del año y se entregará el título que los acredita como licenciados e ingenieros.

La institución adelantó que en próximas comunicaciones se ofrecerán más detalles sobre este importante acontecimiento para la vida de la comunidad universitaria matancera. (ALH)

Con información de la Universidad de Matanzas

Liz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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