Canoístas cubanas competirán en Copas del Mundo

Esa dupla femenina, especialista en la modalidad de C2, reconocida por su sincronización y resultados, estará en las citas de Szeged, en Hungría, del 8 al 10 de mayo, y Brandenburgo, en Alemania, del 14 al 17.

Así lo explicó a JIT Alejandro Hamze, presidente de la federación cubana, quien es parte del equipo de trabajo, igualmente integrado por el entrenador de ambas, Nelson Perales.

Las copas del mundo otorgan puntos para la clasificación como parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De manera inmediata, también aportan a las muchachas de la Isla como fogueo clave para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Cirilo y López concluyeron hace unas pocas jornadas una base de entrenamiento en condiciones de altura en Guatapé, Antioquia, en Colombia. (ALH)

Tomado de Jit