Cuba

Pronostican 1370 MW de afectación para el pico del martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Sistema Eléctrico Nacional (SEN) #Unión Eléctrica
En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas, y la afectación se mantuvo durante toda la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en la jornada del domingo alcanzó los 1554 MW a las 8:50 de la noche.

Como parte del aporte de las fuentes renovables, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4438 MWh, con 743 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a las 6:00 de la mañana de hoy la disponibilidad era de 1630 MW, la demanda ascendía a 2560 MW y la afectación llegaba a 931 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Entre las principales incidencias técnicas destacan por avería: la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, se reportan 366 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW y la unidad 3 de la CTE Renté con 60 MW. Con este pronóstico, se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1770 MW frente a una demanda máxima de 3100 MW, lo que arroja un déficit de 1330 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1370 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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