Líbano dice que alto el fuego es condición para negociar con Israel

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, reiteró hoy que un alto el fuego constituye el primer paso indispensable para cualquier negociación posterior con Israel.

Durante una reunión en el Palacio Presidencial de Baabda con una delegación de localidades fronterizas del sur libanés, el mandatario señaló que esa posición fue comunicada desde el inicio a Estados Unidos, que encabeza los esfuerzos de mediación.

Según Aoun, esa postura fue reafirmada durante dos reuniones a nivel de embajadores celebradas en Washington los días 14 y 23 de abril, en las cuales, dijo, quedó establecido que Israel no debe realizar operaciones militares ofensivas contra objetivos libaneses.

El jefe de Estado subrayó que esa constituye la posición oficial del Estado libanés y rechazó las acusaciones que califican las conversaciones con Israel como una forma de traición.

Recordó además que las negociaciones buscan detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí en zonas del sur y garantizar el despliegue del ejército libanés en la frontera internacionalmente reconocida.

Aoun afirmó que su objetivo es poner fin al estado de guerra con Israel mediante una fórmula similar a un acuerdo de armisticio, al tiempo que aseguró que no aceptará un acuerdo que considere humillante.

Sus declaraciones se producen después de que Hezbolá, a través de su secretario general Naim Qassem, rechazara las negociaciones directas con Israel y reafirmara la opción de la resistencia.

Qassem criticó las recientes rondas de conversaciones sostenidas en Washington bajo auspicio estadounidense y defendió como prioridades el cese de la agresión, la retirada israelí, la liberación de prisioneros, el retorno de desplazados y la reconstrucción.

La tregua de diez días iniciada el 17 de abril y prorrogada hasta el 17 de mayo continúa marcada por denuncias de violaciones diarias por parte de Israel, con bombardeos que han provocado víctimas y destrucción en localidades del sur libanés.

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 2 de marzo, el conflicto ha dejado miles de muertos y heridos, así como más de un millón y medio de desplazados, según cifras oficiales libanesas.

Prensa Latina

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