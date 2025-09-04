Arrancan los cuartos de final en Mundial de voleibol femenino

La vigésima edición del Campeonato Mundial de voleibol femenino se puso en marcha en Bangkok, con la notoria ausencia del actual monarca, Serbia, y solo un seleccionado latinoamericano en lidia, Brasil.

El programa de este miércoles contó con dos desafíos, que animaron Japón contra Países Bajos e Italia-Polonia.

Las de Países Bajos llegan al choque inspiradas, después de dejar tendidas sobre la cancha en los octavos de final a las actuales reinas y bicampeonas de la justa, Serbia, en cinco peleados sets (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11).

Mientras, las niponas (que también doblegaron a las serbias en la fase de grupos) parecen dispuestas a revivir los años gloriosos de las llamadas “niñas magas”, que lograron erigirse campeonas en la cuarta y quinta edición de estas lides, en 1962 y 1967, y conseguir un tercer, y hasta ahora último título, en el año 1974.

En el otro partido de la fecha Italia, ganadora del Campeonato Mundial en 2022 y actual número uno del ranking del orbe, se las verá con Polonia, tercera en la lista elaborada por la federación Internacional de Voleibol (FIVB) y que ha demostrado ser un hueso duro de roer.

La segunda y última jornada de cuartos de final se disputará con los duelos entre Brasil y Francia y Estados Unidos-Turquía.

Con un plantel en el cual sobresalen figuras como Julia Bergman y Gabi, las suramericanas llegaron a este Mundial dispuestas romper el maleficio que supone tener una racha adversa de cuatro finales perdidas, pese a su condición de bicampeonas olímpicas.

Brasil, que ya fue finalista en los certámenes del orbe celebrados en 1994, 2006, 2010 y 2022, llega además inspirado por el segundo lugar que conquistó en la más reciente edición de la Volleyball Nations League, ganada precisamente por Italia.

Es de notar que Francia cuenta en sus filas con dos de las tres mejores anotadoras de este Mundial: Cazuate, que marcó hasta ahora 89 puntos, y Ndiaye (80), quien además es la primera en el servicio (10). Gabi, en tanto, ocupa el lugar 12 entre las que más marcaron, con 65 unidades.

Las semifinales del certamen se jugarán el próximo sábado día 6, mientras el domingo 7 se celebrarán los partidos por la medalla de bronce, a las 15:30 (hora local), seguido de la gran final a las 19:30 (12:30 hora local), ambos en Bangkok.

Esta es la primera vez, en sus 20 ediciones, que el Campeonato Mundial de voleibol femenino se celebra en el Sudeste Asiático y también es el primer certamen del orbe de un deporte olímpico por equipos que acoge Tailandia. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

