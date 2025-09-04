Matanzas

Rinden homenaje al Pelotón Las Marianas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cárdenas #Cuba #Homenaje #Las Marianas #Matanzas

Este 4 de Septiembre se cumple un aniversario más  de la creación del Pelotón Las Marianas, integrado por mujeres durante la gesta revolucionaria  en  la Sierra Maestra.

En homenaje a estás valerosas féminas, en el Museo a la Batalla de Ideas, de Cárdenas, quedó inaugurada la muestra bibliográfica Celia: Ensayo para una biografía.

De la autoría de Pedro Álvarez Tabío y con prólogo de Armando Hart, resulta una lectura amena que pone a relieve sus dotes de investigador para presentar en este texto, de manera clara y sentida, raíces de la vida de Celia Sánchez Manduley que evidencian su patriotismo y su amor por Cuba, los cuales alcanzaron las más altas escalas de la espiritualidad nacional durante el siglo XX. No es solamente un ensayo para una biografía: es, también, una vía para acercarse al pensamiento y a la cultura revolucionaria cubana de la centuria concluida, refiere la litetura.

El volumen puede apreciarse  en la sala Martiana del citado Museo, inaugurado por el líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz en 2001.

El pelotón Las Marianas, se creó en La Plata el 4 de septiembre de 1958. En la actualidad se utiliza la expresión  para destacar el valor y el coraje de las mujeres de Cuba. (ALH)

Tomado de Radio Ciudad Bandera

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Ciencia en La Aurora de Matanzas: el príncipe de nuestros periódicos

Luis Ernesto Martínez González
Destacados Matanzas

Conmemoran 80 aniversario de la independencia de Vietnam en escuela unionense

Roxana Valdés Isasi
Matanzas

Intensa actividad cultural en el verano

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Rinden homenaje al Pelotón Las Marianas

Deportes

Arrancan los cuartos de final en Mundial de voleibol femenino

Mundo

Rusia confía en la continuidad del diálogo con Ucrania

Cuba

Programa genético impulsa soberanía alimentaria en Cuba