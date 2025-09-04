Rinden homenaje al Pelotón Las Marianas

Este 4 de Septiembre se cumple un aniversario más de la creación del Pelotón Las Marianas, integrado por mujeres durante la gesta revolucionaria en la Sierra Maestra.

En homenaje a estás valerosas féminas, en el Museo a la Batalla de Ideas, de Cárdenas, quedó inaugurada la muestra bibliográfica Celia: Ensayo para una biografía.

De la autoría de Pedro Álvarez Tabío y con prólogo de Armando Hart, resulta una lectura amena que pone a relieve sus dotes de investigador para presentar en este texto, de manera clara y sentida, raíces de la vida de Celia Sánchez Manduley que evidencian su patriotismo y su amor por Cuba, los cuales alcanzaron las más altas escalas de la espiritualidad nacional durante el siglo XX. No es solamente un ensayo para una biografía: es, también, una vía para acercarse al pensamiento y a la cultura revolucionaria cubana de la centuria concluida, refiere la litetura.

El volumen puede apreciarse en la sala Martiana del citado Museo, inaugurado por el líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz en 2001.

El pelotón Las Marianas, se creó en La Plata el 4 de septiembre de 1958. En la actualidad se utiliza la expresión para destacar el valor y el coraje de las mujeres de Cuba. (ALH)

Tomado de Radio Ciudad Bandera

