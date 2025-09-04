Cultura

Convocan al Premio de Actuación Adolfo Llauradó

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asociación Hermanos Saiz #Cuba #Cultura #Premio de Actuación Adolfo Llauradó
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), a partir de la idea de la desaparecida cineasta Jacqueline Meppiel, convoca hoy al Premio de Actuación Adolfo Llauradó, en aras de reconocer a los mejores exponentes jóvenes de esta manifestación en Cuba.

Según la convocatoria, pueden aspirar al reconocimiento actrices y actores de hasta 35 años de edad residentes en el país y hayan trabajado en obras de teatro para niños y adultos, en la televisión y el cine.

El jurado, constituido al efecto, evaluará las obras que hayan sido estrenadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Para el teatro, en el caso de las reposiciones, regirá el mismo período. En tanto no podrán nominarse en una categoría a actores que la hayan ganado con anterioridad.

Serán otorgados ocho premios que consisten en diploma acreditativo y el pago de 10 mil pesos cubanos cada uno, en las especialidades de actuación femenina en teatro para adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de ficción.

Además, actuación masculina en teatro para adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de ficción.

Podrá concederse un Premio Especial a una figura con una presencia destacada en uno o más medios, el cual consiste en diploma acreditativo y el pago de 15 mil pesos cubanos.

El fallo del tribunal será inapelable y los resultados se conocerán en diciembre próximo, en un acto público celebrado en el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura

Guillermo del Toro subasta su colección patrimonial de rarezas

Redacción TV Yumurí
Cultura

JG presentará disco dedicado a su padre

Redacción TV Yumurí
Cultura

Músicos chilenos en concierto solidario por Cuba

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Convocan al Premio de Actuación Adolfo Llauradó

Matanzas

Rinden homenaje al Pelotón Las Marianas

Deportes

Arrancan los cuartos de final en Mundial de voleibol femenino

Mundo

Rusia confía en la continuidad del diálogo con Ucrania