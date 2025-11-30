Cultura

Realizan donación de fotografía digital

Por Redacción TV Yumurí
La donación por vez primera de imágenes digitales a los fondos del Archivo Histórico de Matanzas, aconteció en esta provincia cubana, en el contexto de la Peña Arte e Historia.

En la cita, centrada sobre la base del conversatorio sobre fotografía documental impartido por Frank Ortega, fotógrafo de esta urbe, se produjo la donación del creador, la cual aporta gran valía histórica.

En el encuentro, el artista del lente destacó la importancia de la fotografía como herramienta de gestión documental, y enfatizó que la fotografía aporta valiosa información en cuanto ámbito se utilice.

Ortega refirió que al hablar de fotografía documental se refiere a aquella fotografía tal cual, imparcial, sin falseos a la hora de mostrarla.

La fotografía documental cumple un rol determinante en la representación de la realidad, con ella se puede apreciar hechos como la guerra y mostrar al mundo lo nefasto de ella, acotó.

El fotógrafo enfatizó que esta forma de arte es practicada por muchas personas de manera consciente o inconsciente, lo que refleja su accesibilidad y relevancia en la sociedad actual.

La directora del Archivo, Yanet Perdomo, agradeció el aporte, resaltó que esta es la primera donación digital que recibe la entidad, y entregó a Ortega una copia del acta y mapa fundacional de Matanzas en muestra de gratitud. (ALH)



