Estará con predominio de nublados desde Matanzas hasta Guantánamo con algunos chubascos principalmente en la costa norte que en la tarde se trasladarán al interior y sur. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad, incrementándose a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados y chubascos ocasionales en la costa norte.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 27 y 30 grados Celsius, inferiores en el litoral. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados Celsius.

Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte occidental y oriental.

Se mantendrán las marejadas en el litoral norte occidental y oriental. Habrá oleaje en el litoral norte del centro del país y poco oleaje en el resto de las costas. (ALH)

Tomado de INSMET

Post Views: 1