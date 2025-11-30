Prevén 1759 MW de afectación en el horario pico

La Unión Eléctrica informa que se prevé en el horario pico una disponibilidad de 1570 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1680 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1750 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1775 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2255 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1570 MW y la demanda 2460 MW con 950 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 6 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 534 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 96 centrales de generación distribuida con 895 MW. 68 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 963 MW. (ALH)



Tomado de UNE

