Cuba abrirá coloquio internacional sobre culturas originarias

El centro cultural informó que el evento estará dedicado a las cosmovisiones originarias bajo el lema Diálogos urgentes para postergar el fin del mundo, con especialistas internacionales.

Según la agenda, el lunes, el cubano Jaime Gómez Triana, director del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América y vicepresidente de la Casa, inaugurará el coloquio.

Luego, el guatemalteco Jacob Omar Jerónimo, maya ch’orti’, dictará la conferencia Aportes de los Pueblos Indígenas para buscar el equilibrio ambiental y social de la humanidad, seguido de su coterraneo Roberto Carlos Morales con Experiencias de un maestro en comunidades indígenas de Guatemala.

Asimismo en la jornada tendrá lugar el panel Cartografía de Isla del Rey, a cargo de la especialista chilena Silvana Lamilla y tras un receso se transmitirán videoponencias por el canal de YouTube de la Casa de las Américas sobre semiosis social, cine colectivo, cine zapatista, pérdida territorial de la lengua didza xidza.

También en horario vespertino se presentará el audiovisual El oportuno hacer: el resurgir de Abya Yala, a cargo de Andrango Bolaños.

Al día siguiente tendrán lugar las conferencias Revitalización lingüística e identitaria: un reto dentro de la unión de cooperativas Tosepa, y Bailando para posponer el fin del mundo.

De igual manera, se presentará el libro O toré e a memória dos povos indígenas potiguar y se difundirán videoponencias, incluyendo la de los mexicanos Francisco Ledesma, Evelin Cortés y Miguel Ángel González sobre rituales indígenas como resistencia.

Habrá un encuentro con Issa Alberto Corona y Vanessa Recillas, ambos mexicanos, sobre el cuidado de la naturaleza desde las cosmovisiones indígenas.

El miércoles, se realizará el panel Nuevos temas de la arqueología cubana y el dibujo rupestre; condiciones patológicas en el yacimiento Playa de Mango, y el sitio Bacuranao I, junto a otras videoponencias sobre lactancia materna en tiempos de colonialismo y

También se presentarán las videoponencias de la cubana-canadiense Yadira Chinique sobre lactancia materna en tiempos de colonialismo, y de la cubana Silvia Teresita Hernández sobre los primeros fechados de canoas en Cuba.

En la misma jornada se proyectará el documental En busca de los indios del Caribe, dirigido por la francesa Marie Linton y presentado por Racso Fernández.

Finalmente, el último día, el canadiense Brock Pitawanakwat, de la nación anishinaabe, disertará sobre los pueblos indígenas de Canadá; luego se presentará Material Kwe: arte vestible como resistencia de las mujeres indígenas.

Al cierre del programa intervendrán la cubana Irina Pacheco, el panameño Fernando de Pasquale y se transmitirán videoponencias sobre literatura quechua contemporánea.

Dichas ponencias virtuales estarán a cargo del peruano Ulises Zevallos, a quien le seguirá la mexicana Nadia Viridiana Vega y la brasileña Maria Lucia Cereda. (ALH)

Tomado de Prensa Latina