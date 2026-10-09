Fuerte terremoto sacude a Panamá

De acuerdo con la fuente, el temblor que estremeció al istmo de magnitud 7,2 en la escala Richter, ocurrió a las 12:56, hora local.
El sismo tuvo una profundidad de cuatro kilometros y fue ubicado a 39 kilómetros al norooeste de Tonosi. (ALH)
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró hoy un fuerte terremoto que se sintió en toda la capital, según reportes preliminares.
De acuerdo con la fuente, el temblor que estremeció al istmo de magnitud 7,2 en la escala Richter, ocurrió a las 12:56, hora local.
El sismo tuvo una profundidad de cuatro kilometros y fue ubicado a 39 kilómetros al norooeste de Tonosi. (ALH)