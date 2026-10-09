Ciencia

Fuerte terremoto sacude a Panamá

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #ciencia #Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá #Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró hoy un fuerte terremoto que se sintió en toda la capital, según reportes preliminares.

De acuerdo con la fuente, el temblor que estremeció al istmo de magnitud 7,2 en la escala Richter, ocurrió a las 12:56, hora local.

El sismo tuvo una profundidad de cuatro kilometros y fue ubicado a 39 kilómetros al norooeste de Tonosi. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 18

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Ciencia Matanzas social tvyumuri

Mujeres potencian la Meliponicultura en Cuba

Alejandro López Quintero
Ciencia

Resumen ciclónico de septiembre

Redacción TV Yumurí
Ciencia social tvyumuri

Isaias gana en intensidad sobre el golfo de México

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

La literatura mantiene vivo al Che Guevara

Cultura

Cuba abrirá coloquio internacional sobre culturas originarias

Ciencia

Fuerte terremoto sacude a Panamá

Cuba Destacados

Destacan labor del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba