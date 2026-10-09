La literatura mantiene vivo al Che Guevara

Esta conmemoración encuentra en los libros una de sus expresiones más sostenidas, con títulos que van de los diarios de campaña a la poesía, y de la memoria familiar al análisis bioético. como señala la revista cultural cubana La Jiribilla

Entre los textos que recogen la palabra directa del guerrillero sobresale Diario del Che en Bolivia (Editorial de Ciencias Sociales, 2017), sexta edición aumentada que abarca del 7 de noviembre de 1966 al 7 de octubre de 1967 e incorpora páginas retiradas en la primera edición de 1968.

A ese volumen se suma Diario de un combatiente. De la Sierra Maestra a Santa Clara 1956-1958 (2011), que sigue la huella del Che desde la llegada del yate Granma hasta la victoria de enero de 1959.

Las compilaciones y testimonios amplían esa memoria, amplió la Jiribilla.

El Che en Fidel Castro. Selección temática 1959-1997 (2007) reúne valoraciones del Comandante en Jefe sobre la integridad moral y la firmeza de principios del revolucionario.

Mi hijo el Che (1988), de Ernesto Guevara Lynch, reconstruye anécdotas y remembranzas íntimas, mientras Un hombre que actúa como piensa (2016), de Víctor Pérez-Galdós Ortiz, ofrece una cronología documentada de su breve e intensa existencia.

El pensamiento del Che también ocupa un lugar central; Mis sueños no tendrán fronteras (2012) agrupa discursos, crónicas, cartas, entrevistas y poemas fechados entre los años cincuenta y sesenta.

Retos de la transición socialista en Cuba (1961-1965) (2012) reúne ensayos y artículos donde analiza economía, ética y socialismo.

En tanto, Ernesto Che Guevara. Tributo a una existencia bioética (2025), de Ricardo Hodelín Tablada, segunda edición ampliada, explora su ética de responsabilidad solidaria y su relación con los animales.

La poesía no queda al margen, pues Canción antigua a Che Guevara (2018), de Mirta Aguirre, es un poema decasílabo que evoca los cantares de gesta.

Cien poemas al Che (2011), con selección de Alex Pausides, reúne voces de Pablo Neruda, René Depestre, Peter Weiss, Allen Ginsberg, José Agustín Goytisolo, Nicolás Guillén y otros autores, reseñó la revista cubana.

A ellos se añade El asesinato del Che en Bolivia. Revelaciones (2012), de Adys Cupull y Froilán González, que esclarece los hechos de su muerte.

Nacido en Rosario, Argentina, en 1928, y asesinado en La Higuera, Bolivia, en 1967, el Che se convirtió en símbolo universal de rebeldía, internacionalismo y defensa de los pueblos oprimidos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina