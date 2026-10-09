Náthaly Hernández Chávez obtiene Premio Sed de Belleza 2026

La escritora matancera Náthaly Hernández Chávez obtuvo el Premio Sed de Belleza 2026 por su libro «Para levantar el vuelo. Canciones de una bruja».

«Es mi primer libro infantil, un libro de poesía. Une un poco el folklore europeo con el cubano, toma la figura mítica de la bruja, que en este caso es la protagonista y una niña, e intercambiar con personajes propios de nuestro folklore: con güijes, con madres de aguas, y con la Tatagua.

Es un libro que de cierta manera busca acercar a los más pequeños de casa a nuestro folklore cubano que, sin ser tan diverso, es muy autóctono», expuso Hernández Chávez.

La edición del 2026 resulta la segunda en galardonar a la autora por una de sus obras. En el 2024 el libro de cuentos «El ladrón de ciruelas amarillas» ganó el premio Sed de Belleza.

En esta ocasión Hernández Chávez incursiona en la literatura infantil, con un cuaderno de poemas.

Escribir para niños era un deseo de la joven escritora, a la vez que un terreno de respeto.

«Llevaba al rededor de un año trabajando en libro. Lo envié al Calendario de este año y obtuvo mención, así que lo trabajé bastante antes de enviarlo al Sed de Belleza», comentó la autora.

Náthaly Hernández Chávez constituye una de las autoras jóvenes más reconocidas. Su obra resulta merecedora de disimulas lauros, como el Premio David 2021 de ciencia ficción con su libro «Las azules colinas de Europa»; el Celestino de cuento 2023 con «La figura en el puente»; el Calendario 2024 por «La Biblioteca de Alexa»; entre otros.

Post Views: 23