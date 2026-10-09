Cuba Destacados

Destacan labor del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Instituto de Neurología y Neurocirugía #Miguel Díaz Canel
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al Instituto de Neurología y Neurocirugía en su aniversario 60 en un mensaje en la red social X.

«Un abrazo a su director y a su equipo: doctores, enfermeras y todos sus trabajadores que sostienen la excelencia de este centro rector de las neurociencias en Cuba, en medio del bloqueo genocida», escribió el mandatario.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es el centro fundador y rector de las neurociencias en Cuba, además de actuar como unidad rectora de la neurología y la neurocirugía en el país.

La intensa labor docente del centro lo convirtió por muchos años en la cantera de especialistas, de diversas ramas de las neurociencias, que fueron a fundar y fortalecer la especialidad en las diferentes regiones del país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 15

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Afectación de 1 880 MW durante el horario pico de este viernes

Redacción TV Yumurí
Cuba

Evasión fiscal en Cuba: ¿pagar la deuda evita un proceso penal?

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

¿Cómo beneficia a las mujeres el nuevo Código de Trabajo de Cuba?

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

La literatura mantiene vivo al Che Guevara

Cultura

Cuba abrirá coloquio internacional sobre culturas originarias

Ciencia

Fuerte terremoto sacude a Panamá

Cuba Destacados

Destacan labor del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba