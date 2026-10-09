Destacan labor del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba

«Un abrazo a su director y a su equipo: doctores, enfermeras y todos sus trabajadores que sostienen la excelencia de este centro rector de las neurociencias en Cuba, en medio del bloqueo genocida», escribió el mandatario.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es el centro fundador y rector de las neurociencias en Cuba, además de actuar como unidad rectora de la neurología y la neurocirugía en el país.

La intensa labor docente del centro lo convirtió por muchos años en la cantera de especialistas, de diversas ramas de las neurociencias, que fueron a fundar y fortalecer la especialidad en las diferentes regiones del país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina