Afectación de 1 880 MW durante el horario pico de este viernes

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 550MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Rente; en mantenimiento, la unidad 5 de Nuevitas, la unidad 3 de Santa Cruz y la unidad 5 de Rente.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 477 MW fuera de servicio.

Con este pronóstico, la UNE prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 170 MW con una demanda máxima de 3 020 MW, para un déficit de 1 850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 880 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas, incluso durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación ayer jueves fue de 1819 MW a las 20:00 horas.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4 522 MWh, con 716 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate