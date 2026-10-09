Cultura

Otorgan Premio Nobel de la Paz 2026 a jurista sudafricana

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Corte Penal Internacional #Derechos Humanos #Organización de las Naciones Unidas (ONU) #Premio Nóbel #Premio Nobel de la Paz #Sudáfrica

El Comité Nobel Noruego anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2026 es para la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos en la promoción de la paz y el derecho internacional.

Asimismo, destacó sus contribuciones a la defensa de los principios del estado de derecho y a la promoción de la rendición de cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de genocidio.

A lo largo de su carrera, Navi Pillay hizo hincapié de forma constante en la responsabilidad de los individuos y las naciones de defender la ley, proteger la justicia y la dignidad humana, y contribuir a la configuración de las normas jurídicas internacionales.

Según la página web de la CPI, en 1967, se convirtió en la primera mujer en abrir un bufete de abogados en la provincia de Natal, Sudáfrica, y en la primera fémina de color en ejercer como jueza en el Tribunal Supremo del país.

Según el anuncio oficial del Instituto Nobel de Noruega, la jurista fue seleccionada entre 287 nominados, entre ellos 208 personas y 79 organizaciones.

El premio está dotado con 1,2 millones de dólares, en tanto, la ceremonia de entrega tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega. (ALH)

Tomado de Vietnam.VN

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