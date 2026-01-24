Jovellanos: un pueblo que late con sus tradiciones.

El Consejo Popular San Carlos en el municipio Jovellanos vivió este sábado una jornada cultural inolvidable con la presentación del grupo de tradiciones Franco Haitiana Guede, procedente de la localidad de Junco.

La música, la danza y los cantos ancestrales llenaron de energía el espacio, recordando la riqueza de nuestras raíces y la fuerza de la herencia que distingue a Jovellanos.

En el encuentro donde asistieron las principales autoridades municipales se compartió con el público la alegría de mantener vivas estas expresiones culturales.

El espectáculo fue más que una presentación artística: fue un homenaje a la memoria colectiva, a la resistencia cultural y a la identidad que nos une como comunidad.

Jovellanos reafirma así su papel como guardián de tradiciones que trascienden generaciones y que hoy se convierten en orgullo para todo el municipio.

