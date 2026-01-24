Cultura tvyumuri

Jovellanos: un pueblo que late con sus tradiciones.

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Grupo de tradiciones Franco Haitiana Guede #Jovellanos #Matanzas #TV Yumurí

El Consejo Popular San Carlos en el municipio Jovellanos vivió este sábado una jornada cultural inolvidable con la presentación del grupo de tradiciones Franco Haitiana Guede, procedente de la localidad de Junco.

La música, la danza y los cantos ancestrales llenaron de energía el espacio, recordando la riqueza de nuestras raíces y la fuerza de la herencia que distingue a Jovellanos.

En el encuentro donde asistieron las principales autoridades municipales se compartió con el público la alegría de mantener vivas estas expresiones culturales.

El espectáculo fue más que una presentación artística: fue un homenaje a la memoria colectiva, a la resistencia cultural y a la identidad que nos une como comunidad.

Jovellanos reafirma así su papel como guardián de tradiciones que trascienden generaciones y que hoy se convierten en orgullo para todo el municipio.

Post Views: 1

By Yosier Argüeso Miranda

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

Día Territorial de la Defensa en Matanzas

Leydis Daylis Martínez Ramos
Matanzas Noticias tvyumuri

Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Colón

Iris Quintero Zulueta
Cultura tvyumuri

De Mitos y Arquetipos en la galería de arte de Colón

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura tvyumuri

Jovellanos: un pueblo que late con sus tradiciones.

Matanzas tvyumuri

Día Territorial de la Defensa en Matanzas

Matanzas Noticias tvyumuri

Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Colón

Agricultura Matanzas Noticias

Resumen ejercicio de control interno