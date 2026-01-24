El Día Territorial de la Defensa en Matanzas se desarrolló en unidades de la Región Militar, con acciones orientadas a elevar la preparación y disposición combativa.

La jornada comenzó con una marcha combativa y ejercicios de tiro práctico.

Entre las actividades previstas destacó un ejercicio táctico de batería, con el empleo de medios de Defensa Antiaérea.

Las fuerzas efectuaron el desplazamiento hacia las regiones de desconcentración y realizaron trabajo combativo con la integración de los grupos de exploración, radiolocalización y defensa antiaérea. Estas acciones se ejecutaron contra objetivos en el espacio aéreo mediante la tramitación de datos.

También se desarrollaron entrenamientos de emplazamiento y desemplazamiento de las estaciones de exploración e indicación de blancos P-19, la ocupación de posiciones de fuego y acciones prácticas para el rechazo de golpes aéreos.

El jefe del Ejército Central, general de división Raúl Villar Kessel, participó en varias de las actividades.

Los Días de la Defensa contribuyen a la preparación de las tropas, órganos del Estado, entidades económicas, instituciones sociales y organizaciones políticas y de masas.

