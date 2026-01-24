Matanzas Noticias tvyumuri

Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Colón

Por Iris Quintero Zulueta

El Día Territorial de la Defensa en Colón se realizó en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Almacenes Universales ubicada en la zona de defensa 04, zona industrial.

En la reunión de puntualización presidida por el Consejo de Defensa Municipal, encabezado por su Presidente Roberto Cárdenas Pomares, la Vicepresidenta Tamara Carvajal Domínguez, miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, informaron sobre la reestructuración de la dirección de la Zona de Defensa, designado como Presidente a Rolando Domínguez Herrera.

Se trabajó en la acciones a ejecutar por grupos y subgrupos de objetivos económicos, sociales y políticos.

Entre las tareas cumplidas resalta la preparación y cohesión de trabajo de dirigentes, funcionarios, jefes y oficiales de los órganos de dirección y mando, la movilización de quienes integran Brigadas de Producción y Defensa en el cumplimiento de misiones de lucha armada no convencional.

La Defensa Civil comprobó los planes de protección a la población y el acondicionamiento de obras protectoras en objetivos económicos, empresas y entidades. En el Día Territorial de la Defensa en Colón se concretó además la actualización de documentos y la capacitación a consejos de dirección de empresas y personal indispensable en esta demarcación. La jornada concluyó con un acto patriótico y de reafirmación revolucionaria.

By Iris Quintero Zulueta

