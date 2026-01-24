Resumen ejercicio de control interno

El resumen de la XVII Comprobación Nacional al Control Interno sobre la Ley de Soberanía Alimentaria en la provincia de Matanzas tuvo lugar en la sede del Gobierno Provincial.

El objetivo general de la misma estuvo dirigido a evaluar el desempeño de las comisiones municipales fijadas por la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, su Reglamento y demás normas establecidas para el sector agropecuario.

Durante el ejercicio de comprobación en la provincia fueron controladas 9 entidades, de las cuales 6 son de subordinación nacional, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura y 3 de Empresas Agropecuarias subordinadas a los Consejos de Administración Municipales.

El resumen con todas las entidades participantes en el ejercicio y otras invitadas, estuvo presidido por el miembro del Buró Provincial del Partido Pablo Antonio Santana Ramírez, la Gobernadora Marieta Poey Zamora, el vicecontralor de la Contraloría General de la República Darlan Dalmau Palomino y la Contralora Jefa Provincial de Matanzas Carmen Elsa Alfonso Oceguera.

Como resultado de las acciones se constató que los esfuerzos realizados no se materializaron en resultados tangibles que favorecieran la soberanía alimentaria, el mejoramiento de la alimentación y la promoción de una agricultura sostenible.

La participación en las comisiones municipales de las entidades correspondientes no se traduce de forma favorable en los niveles de producción que se entregan, quedando insatisfecha las necesidades de la población.

Fueron incumplidos los planes de producción de las seis entidades controladas, afectando la comercialización mayorista y minorista de los territorios.

