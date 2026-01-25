En Matanzas: observatorio para evaluar riesgos del PAMI

La celebración del I Taller de Medicina Materno Fetal de la Comunidad, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en Matanzas, marca el inicio de un observatorio científico para evaluar los riesgos del Programa Materno Infantil (PAMI) en el territorio.

Este primer acercamiento reunió, en esta ciudad, a especialistas en medicina de los 13 municipios de la provincia, en función de compartir experiencias en el diagnóstico y seguimiento de casos complejos.

Yamira López García, directora general de Salud Pública en la provincia de Matanzas, explicó que la iniciativa tiene un enfoque social donde involucran a todos los factores de la comunidad como primer escenario de la atención de salud.

En un segundo momento el observatorio incluirá la protocolización de los hospitales territoriales y el ordenamiento de los hogares maternos, en función de controlar el impacto real del estudio.

Apuntó la directora que la restricción del crecimiento intrauterino, la prematuridad y el bajo peso al nacer determinaron los resultados del PAMI en 2025 que cerró con una tasa de mortalidad infantil de 9.3 por cada mil nacidos vivos en el territorio.

Los resultados, a menudo, se ven determinados por factores externos al hospital, como las condiciones de vivienda, la dinámica familiar, la nutrición y diversas vulnerabilidades sociales, añadió.

El proyecto tendrá un enfoque multidisciplinario con la participación de obstetras, pediatras, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, informáticos y una red de enlaces en los 28 policlínicos y hogares maternos de la provincia.

El observatorio científico del Programa de Atención Materno Infantil en Matanzas incluye además seis líneas de investigación, con enfoque desde la salud comunitaria.

Blanca Bonachea Rodríguez) ACN

Post Views: 1