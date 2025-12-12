Dedicarán a las poetas Maricruz Patiño e Isabel Diez Serrano la décimo quinta edición del evento de la Hispanidad en Holguín

Cuba Cultura tvyumuri

Del 15 al 17 de enero de 2026 se desarrollará en la ciudad de Holguín la XV edición del evento de la Hispanidad, esta vez dedicado a las poetas Maricruz Patiño e Isabel Diez Serrano como reconocimiento a su obra literaria y vínculo con el Frente de Afirmación Hispana.

Será una gran fiesta de la hispanidad a la que se sumarán las casas de cultura del país, incluidas las de Velasco y Guáimaro.

La fiesta hispanista contará con artistas de gran prestigio nacional e internacional entre los que destacan el pianista concertista Franco Rivero Bueno, la maestra y cantante del teatro lírico nacional Lilian González, y la maestra de piano de la escuela profesional de música y pianista acompañante del teatro lírico de Holguín, Julia María Barrientos.

A esta XV edición también están invitados destacados escritores e historiadores cubanos como Odalis Leyva Rosabal, de la casa de la cultura de Guáimaro, Lorenzo Suárez Crespo,  director de la casa Amauta y Premio Vasconcelos, además de Miroslava Pérez Dopaso, directora de la casa de la Décima de Velasco y Agustín Serrano Santiesteban.

El Frente de Afirmación Hispanista de México, como cada año, asistirá al encuentro.

