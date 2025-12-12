Ciencia

Acercan la Inteligencia Artifical a Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #ciencia #Cuba #IA #Matanzas #tecnología #TVYumuri #UH #Universidad

Profesores de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de la Habana impartieron dos conferencias sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Cuba y el Mundo.

«Entre los obejtivos principales de la gira están ampliar el conocimiento al respecto de las IA y lograr la independencia tecnológica de Cuba en el ámbito», declaró Roberto García Rodríguez, Profesor del Departamento de IA y Sistemas computacionales de la Facultad de Matemática y Computación de la UH.

El encuentro tuvo por sede el teatro de la casa de atos estudios yumurina, donde asistieron estudiantes de diversas enseñanzas, profesores de la universidad matancera y expertos en informática de la provincia.

La iniciativa forma parte de una gira nacional del Grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad de La Habana, impulsada por la Unión de Informáticos de Cuba con el apoyo de entidades como la Unión de Juristas, ETECSA, XETID y CIMEX.

By Alejandro López Quintero

