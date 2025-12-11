Hotel Velasco festeja sus 15 años

, escribió en su cuenta de X Jesús Lauzurique Suárez, por estos días al frente de la instalación.

Arasay García Vega, especialista de recepción, destacó recientemente a Radio 26 la gran interacción entre el hotel y los habitantes de la urbe yumurina, que encuentran en el Día Cubano de los viernes ofertas musicales y gastronómicas de su agrado.

Aseguró que la temporada de alza turística de noviembre a abril será otra oportunidad para honrar los tres lustros del Velasco y para ello, anunció, la presentación de las tardes de descargas de los sábados, también con la opción de escuchar música en vivo.

Se mostró muy contenta por haber recibido este 10 de diciembre con el retorno del servicio de venta de dulces en la cremería, helados, y muy cerca de este local, funciona el salón polivalente, muy demandado para fiestas, y otras celebraciones.

Ubicado en la calle Contreras, frente al parque de la Libertad, otrora Plaza de Armas, el hotel ofrece una muestra de la vajilla original del siglo XX y la pieza artística del restaurante, donde se afirma haber sido inaugurada bajo la dirección de Luis Velasco, que se mantiene igual que hace 123 años.

Premio Provincial de Conservación 2025, el Velasco encarna la gracia de la época, tal cual lo refleja su arquitectura ecléctica, ataviada con mármoles, granito y maderas preciosas, junto a un decorado que recuerda el ambiente de los salones y residencias de los primeros días de la pasada centuria.

Gestionado por Cubanacán, sociedad mercantil ciento por ciento cubana, y situado próximo a sitios emblemáticos de la urbe matancera como el Teatro Sauto, la Botica Francesa Triolet, actualmente Museo Farmacéutico, el Velasco recibe fundamentalmente clientes europeos, aunque también suele ser visitado por turistas de otros muchos mercados. (ALH)