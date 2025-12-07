Conciertos de Orquesta Failde, de Cuba, crean expectación en Colombia

La próxima presentación en la ciudad de Cartagena de la Orquesta Failde, agrupación musical oriunda de Matanzas, en el occidente de Cuba, genera hoy expectación entre los amantes de la cultura de la mayor de las Antillas.

La actuación de la banda, que defiende géneros tradicionales como el danzón, el mambo y el chachachá, a los que también suma sonoridades más contemporáneas, tendrá lugar en Café Havana, icónico centro nocturno de la ciudad de Cartagena, los próximos 30 y 31 de enero.

El famoso club, ubicado en el barrio Getsemaní, es conocido por ser un promotor de la salsa cubana y de otros ritmos tradicionales con espectáculos en vivo protagonizados por virtuosos músicos y talentosos bailarines.

La Orquesta Failde, fundada en 2012, da continuidad al legado de Miguel Failde, creador del primer danzón, nombrado Las alturas de Simpson.

Asume el referido género como base de su repertorio, aunque interpreta un amplio abanico de géneros de la música cubana como el danzonete, el bolero, el son y la timba. Su formato actual responde a la charanga cubana típica del siglo XX aunque presenta una cuerda ampliada de metales al incluir saxofón alto/clarinete, trombón y dos trompetas.

La Orquesta Failde fue nominada al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional por su disco «Caminando Piango Piango», lo cual marcó su tercera nominación a esos galardones y la consolidación de su trayectoria en la preservación de los ritmos tradicionales de Cuba.

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1