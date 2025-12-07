Matanzas

Resaltada popularidad del café en la muestra del mes del Museo de Perico

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Museo Constantino Barredo Guerra #Museo de Perico #TVYumuri

“El café, historia de la semilla que cambió al mundo”, es el nombre de la muestra inaugurada en el Museo Constantino Barredo Guerra, ubicado en el municipio de Perico.

Esta bebida, protagonista de la exposición, es una de las más consumidas y apreciadas a nivel mundial. Desde sus humildes orígenes en las montañas de Etiopía hasta su consolidación como producto global, el café ha influido en la economía, la cultura y la sociedad de numerosos países, señaló la investigadora de la entidad, Yamileth Naranjo.

El aromático grano llegó a América en el siglo XVIII, y en nuestro país se desarrollaron plantaciones en la zona montañosa de la Sierra Maestra, considerada ideal para su cultivo debido a las condiciones climáticas y la calidad del suelo.

Entre las piezas expuestas se encuentra un juego de café, transferido por el Museo Provincial Palacio de Junco en 1998, caracterizado por sus detalles dorados y flores en relieve. También se exhiben un molino de hierro fundido y un pilón, objetos que reflejan la tradición cafetalera.

 Brenda Corzo García/Radio Llanura de Colón

 

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas

Matanzas: Hoteles Velasco y Louvre apuestan por turismo y cultura

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Matanzas concluye etapa de digitalización en el Registro Civil

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Continúan atrasos en las reparaciones del central «Jesús Sablón Moreno» de Calimete

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Resaltada popularidad del café en la muestra del mes del Museo de Perico

Cultura

Conciertos de Orquesta Failde, de Cuba, crean expectación en Colombia

Deportes

Cuba anuncia que asistirá al Clásico Mundial 2026

Cuba

Desmiente Ministerio de Turismo noticia falsa sobre donaciones en hoteles