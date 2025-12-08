Cultura

Celebran aniversario 150 de la Ermita de Monserrate

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Cuba #Ermita de Monserrate #Matanzas #Patrimonio cultural #TV Yumurí

La Ermita de Monserrate, de la ciudad de Matanzas, celebrará con un amplio programa cultural su aniversario ciento cincuenta. La institución yumurina, constituye patrimonio cultural.

Milvia Rivero Leicea, directora de la Ermita, comenta que para este aniversario existe la planificación de una jornada de actividades para que el público matancero conmemore la fecha.

«La jornada incluirá conciertos de artistas y agrupaciones matanceros, presentaciones de filmes, y demás actividades. Es un programa amplio y cada matancero podrá asistir para celebrar el ciento cincuenta aniversario de la ermita junto a nosotros», expresó Rivero Leicea.

La Ermita de Monserrate, desde su inauguración en 1875, acoge a visitantes que desean conocer parte del patrimonio de la ciudad de Matanzas. (ALH)

 

 

Post Views: 2

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Cultura

Lizt Alfonso Dance Cuba convoca

Redacción TV Yumurí
Cultura Matanzas tvyumuri

Premio por la Obra de la Vida a tres matanceros en FIART

Redacción TV Yumurí
Cultura

Conciertos de Orquesta Failde, de Cuba, crean expectación en Colombia

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Celebran aniversario 150 de la Ermita de Monserrate

Educación Entrevista Matanzas tvyumuri

María Hilda y la paloma

Ciencia

Convierten imágenes mentales en texto con IA

Mundo

Amenaza de tsunami tras terremoto en Japón