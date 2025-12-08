La Ermita de Monserrate, de la ciudad de Matanzas, celebrará con un amplio programa cultural su aniversario ciento cincuenta. La institución yumurina, constituye patrimonio cultural.
Milvia Rivero Leicea, directora de la Ermita, comenta que para este aniversario existe la planificación de una jornada de actividades para que el público matancero conmemore la fecha.
«La jornada incluirá conciertos de artistas y agrupaciones matanceros, presentaciones de filmes, y demás actividades. Es un programa amplio y cada matancero podrá asistir para celebrar el ciento cincuenta aniversario de la ermita junto a nosotros», expresó Rivero Leicea.
La Ermita de Monserrate, desde su inauguración en 1875, acoge a visitantes que desean conocer parte del patrimonio de la ciudad de Matanzas. (ALH)