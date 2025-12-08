Destacamento Mirando al mar: Vigilia continua

Los destacamentos Mirando al mar fueron creados en 1970 como respuesta integral a la necesidad de fortalecer la vigilancia y protección de las costas cubanas.

La organización vincula a los Comités de Defensa de la Revolución con las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior. Esta entidad cuenta con 17 destacamentos en la provincia que tienen como objetivo la vigilancia y preservación del litoral matancero.

En el último balance provincial se debatió sobre el aumento de las violaciones contra la flora y fauna, la tendencia a las salidas ilegales del país y la penetración de drogas sintéticas por vía marítima.

En el encuentro analizaron los cumplimientos de los objetivos y los principales problemas durante el último año. Por su actitud y disciplina en las labores asignadas destacaron a miembros del destacamento.

El balance provincial estuvo conducido por el coordinador provincial de los CDR, Norlenys Serpa Santos, junto a oficiales de las tropas guardafronteras y funcionarios de la mayor organización de masas del país. (ALH)

Brian Alonso Hernández/Estudiante de Periodismo

