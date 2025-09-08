Virgen de la Caridad del Cobre: un símbolo de identidad nacional

El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra en Cuba el 8 de septiembre. Esta festividad está dedicada a la Virgen de la Caridad, quien es considerada la patrona de Cuba y es un símbolo importante de la identidad nacional y la religiosidad del pueblo cubano.

La devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre tiene sus raíces en una leyenda que cuenta que en 1600, tres pescadores encontraron una imagen de la Virgen en la bahía de Nipe, en la provincia de Holguín. Desde entonces, se ha venerado como protectora y madre espiritual del pueblo cubano. La imagen se encuentra en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ubicado en el municipio de El Cobre, en Santiago de Cuba.

Las celebraciones incluyen misas, procesiones y actos de devoción en todo el país. Muchos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, participan en estas actividades para rendir homenaje a la misma. Es común que las personas realicen ofrendas, enciendan velas y recen en su honor.

La festividad también es un momento de reflexión y unidad para los cubanos, ya que la Virgen de la Caridad del Cobre es vista como un símbolo de esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Además, su imagen ha sido adoptada por muchos como un emblema de la resistencia y la identidad cultural cubana.

Pero el 8 de septiembre además, en Cuba celebran el día de Oshun, la cuál es una de las deidades de la religión Yoruba, que se practica en varias formas, especialmente en la santería. Oshun es la diosa del río, el amor, la fertilidad y la belleza.

Se le rinde homenaje en diversas ceremonias y rituales que incluyen ofrendas, danzas y cantos. Es parte de un sistema religioso africano que fue traído a Cuba por los esclavos yorubas. En la santería se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, lo que refleja la fusión de tradiciones africanas y católicas.

Muchos practicantes de santería ven a Oshun como equivalente a la Virgen de la Caridad del Cobre, lo que significa que pueden rendir culto a ambas en un mismo contexto religioso. Este fenómeno es un ejemplo de cómo las tradiciones africanas y católicas coexisten y se influencian mutuamente en la cultura cubana.

