EMBER Matanzas se convierte en empresa autónoma

Septiembre marca un hito importante para EMBER Matanzas, la Empresa Filial de Bebidas y Refrescos, que deja de ser filial de EMBER Mayabeque para convertirse en una empresa autónoma, bajo la dirección vertical del Grupo Nacional de la Industria Alimentaria.

Este cambio organizativo trae consigo una nueva estructura, ya aprobada, y un equipo de dirección en proceso de consolidación, mientras se completan algunas plazas técnicas necesarias.

Además de la remodelación de los locales administrativos para adaptarse a las nuevas necesidades laborales, se han implementado transformaciones en la UEB de logística, que ahora se convertirá en UEB de producciones alternativas.

Esta unidad establecerá un encadenamiento con una mipyme y proyectos locales para la elaboración de pulpas de frutas, tomate y embutidos, destinados a la comercialización en el territorio.

Las UEB Yucayo, Jovellanos, Colón y la comercializadora de Varadero mantienen su objeto social. La comercializadora de Varadero, además de sus funciones habituales, se ha vinculado con la cerveza Parranda para su distribución y almacenaje en el polo turístico.

También se encargará de la comercialización de las producciones propias de la empresa en tiendas recaudadoras de divisa, ventas al turismo y online, sin descuidar su compromiso de distribuir los productos de EMBER en los municipios de Cárdenas y Martí.

En los próximos días, se llevará a cabo la transición formal entre ambas entidades, lo que incluirá la división de recursos y otros valores agregados. Este cambio representa una nueva etapa llena de oportunidades para EMBER Matanzas y su contribución al desarrollo local. (ALH)

