Inauguran muestra Poesía marina en Matanzas

El principal espacio expositivo de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (Acaa) en Matanzas, la Sala Agustín Drake, abrió sus puertas a la muestra Poesía marina, en la que participan los artistas Maribel Peña, Jaime Betancourt, Javier Betancourt, Dayana Sánchez, Yonai Betancourt y Ángel L. Betancourt.

Se trata de una familia en la que la matriarca, Maribel, comenzó primero a interesarse en el mundo del trabajo con recursos marinos, y poco a poco fue incorporando al resto de sus miembros. Actualmente tienen un taller en el que se ha incorporado incluso su nieto y del que salen bellísimos objetos como lámparas, espejos, composiciones florales, bisutería, entre otros.

Utilizan conchas, caracoles, perlas, trocitos de coral; siempre -como ella aclara- de las especies que no están protegidas por las regulaciones medioambientales. «Usamos más que nada lo que el mar nos regala lanzándolo a la playa«.

«Cada pieza expuesta cuenta una historia, una narrativa que conecta al espectador con la profundidad del océano a través de texturas, colores y formas que evocan la esencia misma del mar –asegura la creadora en sus palabras al catálogo– Nosotros, una familia unida por esa tradición pretendemos dejar un legado que trascienda generaciones, recordándonos que el arte puede ser un poderoso vehículo para la conservación y el aprecio por nuestro entorno natural«.

La artesanía hecha con recursos marinos es una manifestación que cuenta con una larga tradición en nuestra provincia, unida al mar tanto por geografía como por la cultura. Ha estado siempre ligada al trabajo de familias como la de la conocida Pipa Calderón, la de Lidia Castillo y ahora la de Maribel Peña. (ALH)

Giselle Bello Muñoz/Girón

