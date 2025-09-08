Cuba y Ruanda: 46 años de relaciones diplomáticas

Cuba y la República de Ruanda celebraron el aniversario 46 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

«Ratificamos la voluntad de profundizar las relaciones de cooperación entre nuestros países», destacó la Cancillería de la isla en la red social X.

Los nexos que unen a Cuba y Ruanda son históricos y de hermandad. En la isla existe un sentimiento de gratitud por la firme posición de ese país africano contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unido, y por el reclamo para que sea excluida la nación caribeña de la unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Además han impulsado en los últimos meses sus vínculos en los ámbitos de la salud y la educación mediante la firma de acuerdos bilaterales, resalta la fuente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

