Aniversario 65 de los CDR: una provincia destacada

Los Comités de Defensa de la Revolución en Matanzas ganadores de la condición de provincia Destacada en la Emulación Especial por el Aniversario 65 de la organización desarrollan un amplio programa de actividades en saludo a la efeméride.

Con un trabajo sostenido e integrador destacan en el enfrentamiento al delito, la integración y funcionamiento de los Destacamentos Mirando al Mar, la recuperación de materias primas y las donaciones de sangre entre otros.

Norlenis Serpa Santos, Coordinador Provincial de los CDR informó a la prensa sobre las actividades que se desarrollan para la ocasión.

Jornadas de trabajo voluntario, barrios debates, donaciones de sangre y actos de reconocimiento y estimulación a miembros y estructuras destacadas, tienen lugar como parte de la celebración.

Con la motivación revolucionaria de cada cederista y el acompañamiento de las autoridades de la provincia, Matanzas se apresta para festejar la condición de provincia Destacada en el Aniversario 65 de la mayor organización de masas del país.

