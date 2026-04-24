Afectación de 1 190 MW para el pico nocturno del viernes

También para el horario pico se espera la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 55 MW, que está en proceso de arranque.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 885 MW, y la demanda 2 026 MW, con 260 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 650 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en las unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté, y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Hay 293 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 17 horas y 49 minutos, en la madrugada se cerró a las 03:54 horas y se comenzó a afectar nuevamente el servicio desde las 05:52 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de fue de 1 333 MW a las 20:10 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la Patana de Melones y la salida de los motores del Fuel de Mariel.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3820 MWh, con 536 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate