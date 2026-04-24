La primera edición del Festival Internacional de Rumba «Guaguancó Matancero» inició con una gala en la Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba.

«Un festival como este jamás se había dado. Hay una atención perfecta, los que dirigen lo están haciendo muy bien. Cómo yo digo: Aché», expresó Diosdado Ramos, director honorífico del evento.

Los Muñequitos de Matanzas, la compañía peruana Omí Oñí, Atenas Brass Ensemble, el Coro de Cámara de Matanzas, el Proyecto Cuna de la Rumba y la Academia La Rumba Soy Yo, participaron en el encuentro.

«En tiempos tan difíciles la cultura popular necesita de que la nación esté acompañada por el pueblo, de que las raíces y las tradiciones no se pierdan; y yo creo que este es un festival importante para rescatarlas y mantenerlas», comentó Leiván García Valle, director del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba.

La inauguración del evento se extendió hasta el barrio La Marina con la procesión de la virgen del artista yumurino Adrián Gómez Sancho.

El Festival Internacional de Rumba «Guaguancó Matancero» continuará hasta el próximo domingo 26 de abril con presentaciones, talleres y clases magistrales.

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