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Jovellanos celebró el Día del Idioma Español con creatividad y alegría

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Día del Idioma Español #Jovellanos #PRE Pedro Pablo Rivera Cué #TV Yumurí

El Instituto Preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué, en el municipio de Jovellanos, se convirtió en el epicentro de las celebraciones por el Día del Idioma Español, una jornada dedicada a resaltar la riqueza y vitalidad de nuestro idioma.

La actividad reunió a estudiantes y profesores en un ambiente festivo, donde el idioma se convirtió en protagonista a través de dinámicas que despertaron tanto la imaginación como la risa. Entre trabalenguas que desataron carcajadas, adivinanzas que pusieron a prueba la agudeza mental y mímicas que transformaron gestos en palabras, los participantes redescubrieron la fuerza expresiva y la capacidad de unión que tiene el español.

Más allá del entretenimiento, la celebración fue también un espacio de reflexión sobre la importancia de preservar y enriquecer nuestra lengua, considerada un tesoro vivo que nos une, identifica e inspira.

 

Con iniciativas como esta, Jovellanos reafirma su compromiso con la cultura y la educación, recordando que el idioma no solo es herramienta de comunicación, sino también puente de identidad y creatividad.

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By Yosier Argüeso Miranda

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