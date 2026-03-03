Cuba tvyumuri

Detecta Aduana habilitaciones falsas de tabaco Cohiba

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó en su cuenta de la red social X la detección en el Aeropuerto Internacional José Martí de más de cuatro mil 400 habilitaciones falsas de tabaco Cohiba procedentes de Estados Unidos.

El directivo precisó que se aplicaron medidas administrativas y se realizó la denuncia correspondiente a la Policía Nacional Revolucionaria, conforme al proceder establecido ante hechos de falsificación.

La Aduana General de la República reiteró que enfrentar la falsificación y proteger las marcas registradas constituye una prioridad en su quehacer en frontera.

Dicha acción se enmarca en la política de tolerancia cero frente a las ilegalidades, en especial aquellas que afectan productos cubanos de alto valor en el mercado internacional.

ACN

By Redacción TV Yumurí

