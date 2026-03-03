Matanzas

Reparan turbina de Fumerito

La Dirección municipal de Hidrología en Unión de Reyes informó que la turbina del sistema de Fumerito ya se encuentra en pleno funcionamiento, lo que permitirá una mejora significativa en el abasto de agua potable en el territorio.
Según el comunicado oficial, la puesta en marcha de la turbina garantiza un suministro más estable y confiable para los habitantes. Las autoridades locales instan a la población a mantener un uso responsable del recurso mientras se consolida la normalización del servicio.
La Dirección Municipal de Hidrología recordó que se continuarán realizando labores de mantenimiento preventivo para asegurar la eficiencia del sistema y evitar interrupciones en el suministro de agua. (ALH)
Yaudel Rodríguez Vento/Radio Unión
