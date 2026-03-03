Escritores matanceros celebran Día del Poeta

Escritores matanceros celebraron el Día del Poeta con un sentido homenaje al nominado como primer Poeta Nacional de la República de Cuba, Bonifacio Byrne, en el aniversario 165 de su natalicio.

El encuentro se inició con una ofrenda floral al busto del autor en la Plaza Mi Bandera, en el Viaducto de la urbe, y con él las actividades de la Jornada Marzo Literario, que se extenderá hasta el próximo domingo 8.

Seguidamente los participantes de trasladaron a la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte para la tertulia Los libros que nos unen. En esta ocasión el espacio recibió al biógrafo, investigador y escritor Urbano Martínez Carmenate como invitado.

«Por circunstancias históricas se dedica a la poesía patriótica, lo que no podemos ver como una torcedura en su evolución literaria, sino como una expresión del hombre que era, además de poeta, un ciudadano, y estaba cumpliendo con la patria, haciendo la poesía que se necesitaba en apoyo a la independencia», expresó el biógrafo.

El momento resultó oportuno además para la entrega del Premio del Concurso de Poesía Bonifacio Byrne. El jurado del certamen, compuesto por Mar Roque, Eduardo Daniel González e Israel Domínguez, decidió otorgar el galardón al poema Fotogramas, de Abel González Fagundo.

«Es un texto que tiene una referencia a Fernando Pérez, un director de cine que conocemos; tiene muchas implicaciones también con la idea de Bonifacio en La Habana. Es una sorpresa, una buena sorpresa, es un texto que pertenece a ese tipo de libros distintos que uno va escribiendo por ahí en el camino», comentó el poeta.

La Jornada Marzo Literario continuará en la Atenas de Cuba hasta el próximo domingo 8 con presentaciones y ventas de libros, coloquios y lecturas públicas. (ALH)

