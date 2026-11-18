La Universidad de Matanzas fue una de las sedes del encuentro, que abrió con una conferencia sobre los desafíos de enseñar y aprender en tiempos de disrupción tecnológica y reunió 45 materiales en sus secciones de trabajo.

El Evento Pedagogía Provincial 2027 quedó inaugurado en Matanzas, con la Universidad de Matanzas como una de sus sedes, en una jornada que colocó en el centro del debate la relación entre educación, tecnología y pensamiento crítico.

La apertura estuvo a cargo de la conferencia «Aprender y enseñar en época de disrupción digital: del mito del algoritmo al pensamiento crítico», impartida por el Dr. C. Yuddany Pérez Domínguez, profesor del Centro de Estudios Educativos (CENED) de la Facultad de Educación. Su intervención propuso superar la fascinación acrítica por los algoritmos y las herramientas de moda para recuperar el valor formativo del pensamiento crítico.

El evento incluyó la presentación de 45 trabajos, que abordaron diversas temáticas de interés pedagógico, entre ellas los retos que plantean la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas educativos. Los participantes coincidieron en que la escuela está llamada a repensar sus prácticas y sus fines ante un entorno tecnológico cambiante, y en que espacios como este resultan imprescindibles para intercambiar experiencias, socializar resultados de investigación y construir una pedagogía capaz de responder a los desafíos del presente.

El Evento Pedagogía Provincial 2027 deja en Universidad de Matanzas un balance de reflexión compartida y de compromiso con una educación que dialogue con su tiempo, sin perder de vista los valores humanistas que sostienen el proyecto educativo cubano.

Tomado del perfil de la Universidad de Matanzas

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