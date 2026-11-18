La cita busca ampliar la reflexión sobre la herramienta más allá de los enfoques abordados en ediciones anteriores, centrados fundamentalmente en la creación y en las consecuencias éticas y legales, declaró en exclusiva a Prensa Latina Tania Delgado, directora del reconocido evento.

Este año queremos ir un poco más allá y hacer un análisis más global y abarcador, de manera tal que nos permita comprender el fenómeno, explicó.

«La idea es abordar el tema desde la propia historia del cine, resultado de una invención tecnológica que ha ido evolucionando y traído como consecuencia la variación de los consumos».

Cada vez que aparece una nueva tecnología que modifica de alguna manera el trayecto que hasta el momento ha tenido la expresión, es preciso analizar el fenómeno, dijo.

«Cómo influye y cómo incide en el arte y luego en el resto de los aspectos que se relacionan con el cine».

A su juicio, no podemos hablar únicamente desde el fenómeno creativo, sino del cine y su impacto en los consumos, en cómo recibe el espectador la obra que le ofrecemos.

La idea, acotó, es llegar desde varias aristas y perfiles a ese fenómeno tecnológico que es la inteligencia artificial.

Más allá de las producciones en concurso, la cita incluye el certamen de carteles, donde se exhibe una vasta representación de la cartelística latinoamericana que tiene incidencia o relación con alguna película o evento.

En este sentido, ¿cómo se integran las exposiciones de carteles a esta edición?

Tenemos una selección de 20 carteles con diferentes estilos y de diversas nacionalidades, y eso forma parte de una de las exposiciones del festival.

Además, el público tendrá la oportunidad de apreciar una colección con la firma de diseñadores cubanos inspirados en guiones inéditos del cineasta Humberto Solás (1941-2008).

También habrá una colección de carteles dedicada a Brasil, porque el séptimo arte del país sudamericano siempre ha estado presente en nuestros cines y existe una tradición cartelística de muchos años, prácticamente desde que se creó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

«Brasil, eu te amo» es hermosa y tiene un rango de tiempo bastante amplio; es un título muy representativo también, afirmó Delgado.

El festival mira a Brasil y se cuestiona ¿El cine es real?, una suerte de provocación que pone el foco en la IA, sus efectos en la creación, en la industria, en los consumos y en la recepción del público.

No se trata solo de debatir la técnica, sino de entender cómo una tecnología transforma el arte y las formas en que nos relacionamos con él.

Las exposiciones de carteles, el certamen competitivo y los encuentros de reflexión forman parte de esa mirada múltiple a la que invita cada diciembre uno de los eventos cinematográficos más importantes de Cuba y América Latina. (ALH)

Tomado de Prensa Latina