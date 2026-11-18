La red, denominada NSA Net, permite a los empleados comunicar información clasificada internamente. Hasta el momento, no hay indicios de un ciberataque, según fuentes consultadas.

Mientras la agencia trabaja para comprender el alcance del problema, ha implementado un sistema de llegadas escalonadas para el personal, según las fuentes.

Un funcionario estadounidense en activo y otro anterior afirmaron que una interrupción en la red de la NSA no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump mientras viaja por Asia a bordo del Air Force One.

Ambas fuentes describieron múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo que el Gobierno podría utilizar para comunicarse de forma segura con el presidente, quien actualmente se encuentra en Filipinas, Mañana viajará a China para mantener conversaciones con el líder chino Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La interrupción del servicio en la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos se produce tras varios fallos técnicos importantes que han afectado a aerolíneas y otras empresas en todo el país.

Todos los vuelos a nivel nacional quedaron suspendidos durante horas el viernes tras un fallo masivo en los sistemas, lo que causó retrasos o cancelaciones en miles de vuelos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) localizó el problema en un único enrutador en Arkansas.

Mientras tanto, una interrupción masiva del servicio la semana pasada que afectó a los productos de Microsoft dejó a personas de todo el mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook ni a las reuniones de Teams.

No hay indicios de que las interrupciones en los servicios de la NSA, la FAA o Microsoft hayan sido causadas por un ciberataque. Sin embargo, son claros ejemplos de cómo las fallas tecnológicas pueden desestabilizar los mercados y, potencialmente, amenazar la seguridad nacional. (ALH)

Tomado de CNN en Español