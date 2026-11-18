«En el aniversario 190 de su natalicio rendimos homenaje al ejemplo supremo de internacionalista del siglo XIX en Cuba: el Generalísimo Máximo Gómez Báez. Cuba vive en la historia que próceres como él forjaron», acotó Morales en la red social X.

El vicepresidente de la República, Salvador Valdés, también hizo alusión a la fecha.

«A él, el último libertador de América, mucho le debe Cuba; tierra a la que consagró su vida y donde le nacieron y murieron en la manigua mambisa, hijos valiosos», expresó.

Máximo Gómez Báez es uno de los militares más importantes de la historia de Cuba. Dominicano de nacimiento, llega a Cuba en julio de 1865 y es en nuestro país donde se produce su transformación política y descuella como uno de los más grandes estrategas militares de la lucha independentista del continente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina