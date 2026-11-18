Con profundo pesar, el Instituto Cubano de la Música y la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos Musicales Antonio María Romeu, lamentan el fallecimiento del actor de radio y televisión, presentador y comediante musical Juan Carlos Hernández González, conocido, popularmente como “Juan Karlos el Gordo”, tras complicaciones de una enfermedad.

Nació el 11 de agosto de 1965. Desarrolló una extensa y reconocida trayectoria artística desde finales de la década de 1970, con presencia en televisión, radio, teatro, cabaret y cine.

Participó en programas infantiles y juveniles, dramatizados, comedias musicales, espectáculos unipersonales y espacios humorísticos de la TV Cubana, además de trabajar en Radio Progreso y en producciones cinematográficas como Gallego y Tirano Banderas. Realizó giras por Angola, México y Argentina, y mantuvo una labor activa en actividades comunitarias y sociales.

Entre sus principales reconocimientos figuran la Medalla Raúl Gómez García García del SNTC, su condición de miembro de la UNEAC, la Gitana Tropical, los premios por el programa «Quien bien te quiere te hará reír», y el reconocimiento por sus 45 años de vida artística entregado en el Teatro Nacional de Bellas Artes.

Llegue a familiares, amigos y colegas nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de uno de los grandes artistas del espectáculo cubano.

Tomado del perfil en Facebook del Instituto Cubano de la Música.

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