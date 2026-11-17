«Como siempre les pido: estudien con pasión, sean inconformes, defiendan la innovación y súmense a las soluciones que necesita Cuba», expresó el mandatario en la red social X.

Asimismo reconoció el esfuerzo de estos jóvenes para no detener sus sueños aún en medio del bloqueo genocida.

También el primer ministro Manuel Marrero se hizo eco del festejo y recordó la frase del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz que dicta: “esta Revolución es la Revolución de nuestro pueblo; es la Revolución de nuestros jóvenes; es la Revolución de nuestros estudiantes. Juntos la hicimos. Juntos la defendemos…».

Por su parte, el secretario del organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, felicitó además a los profesores que acompañan al alumnado. «Cuba vencerá, ustedes son prueba de ello», aseguró.

El Día Internacional de los Estudiantes se celebra anualmente el 17 de noviembre. Conmemora a las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939, y a los estudiantes que posteriormente fueron asesinados y enviados a campos de concentración. (ALH)

Tomado de Prensa Latina