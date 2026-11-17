El profesor Armando Jesús Padrón Pérez ha sido designado como entrenador principal del Equipo Nacional de Judo Femenino de Cuba. El nombramiento se hizo oficial este lunes 16 de noviembre, durante un acto celebrado en la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (ESFAAR) Cerro Pelado, con la presencia de las principales autoridades de este deporte en el país.

Con más de 20 años de experiencia en los tatamis y cerca de un centenar de eventos internacionales en su trayectoria, Padrón acumula participación en tres Juegos Olímpicos, igual número de Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos, además de cinco Campeonatos Mundiales.

Su regreso se produce en un momento complejo para el Judo Femenino cubano, cuyo presente dista considerablemente de aquella etapa de grandes resultados en la que, junto al profesor Ronaldo Veitía, fue protagonista y precursor de numerosos triunfos de las judocas cubanas.

Para afrontar este nuevo desafío contará con un colectivo que reúne experiencia, conocimiento y grandes nombres de nuestro deporte:

Sibelis Veranes, campeona olímpica. Idalis Ortiz, campeona olímpica y una de las grandes referentes del judo mundial. Ivis Dueñas, avezada entrenadora y exatleta, con amplia experiencia al frente del equipo femenino de judo para personas con discapacidad. Yoslier Téllez Medina, conocido como «El Indio».

Tras su presentación, Padrón dirigió su primera sesión de entrenamiento en el dojo del Cerro Pelado, dando inicio a una nueva etapa para un deporte que ha sido gigante y orgullo de Cuba.

El profesor llega respaldado por una extensa trayectoria, múltiples logros y la confianza de muchos amantes del judo cubano. Sin embargo, el reto es enorme y la paciencia será fundamental: hay mucho por hacer y el camino de regreso a los primeros planos exige trabajo. (ALH)

Tomado de Cubadebate