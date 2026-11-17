No fue un triunfo cualquiera, sino una exhibición de autoridad, fútbol y contundencia que dejó a la afición con la sensación de haber visto algo excepcional.

Lo ocurrido este lunes adquiere una dimensión aún mayor si se mira la ventana de partidos completa. Cuba venía de golear 7-1 a Bonaire en su compromiso anterior, también en casa, y ahora repitió la dosis con una goleada todavía más abultada.

Dos resultados de esa magnitud, consecutivos y en partidos oficiales, nunca antes se habían visto en la historia de la selección nacional. Esa es la verdadera dimensión de lo sucedido: no solo se ganó, se hizo de forma extraordinaria.

El partido comenzó a inclinarse muy temprano. Apenas al minuto 5, Eloy Nebreda abrió el marcador y desató la tormenta ofensiva cubana. Granada no encontró respuestas ante la presión, la movilidad y la velocidad de un equipo que juega con alegría y compromiso.

Antes del descanso, Jorge Aguirre firmó un doblete (19’ y 40’) y Pedro Bravo anotó el cuarto al minuto 42, enviando a los cubanos al vestuario con una ventaja que ya era sentencia.

La segunda mitad no fue un trámite, sino una continuación del festival. Michael Camejo (49’), Dairon Reyes (55’), Marcos Campos (67’), Karel Pérez (81’) y Daniel Díaz (88’) completaron la cuenta hasta el 9-0.

Cada gol fue una muestra distinta del repertorio cubano: presión alta, contragolpe, balón parado, combinaciones y definiciones de alto nivel. La afición disfrutó y el rival terminó superado en todas las facetas del juego.

Cuba encanta, gana con autoridad, divierte y aplasta. Sí, puede decirse sin exageración: la selección cubana es una máquina.

Pedro Pablo Pereira tiene un equipo versátil y ha sabido sacar todo el provecho posible. Marca de balón parado —una asignatura pendiente en otros ciclos—, de contragolpe, elabora jugadas de veinte toques y desordena al rival, presiona alto sin temor. Es un espectáculo verlo jugar.

El equipo es capaz de mutar sobre la marcha. Pereira y su colectivo técnico han logrado que el campo sea escenario de prestidigitación táctica: ora engañan con un 10 en banda, luego sorprenden con un falso lateral, castigan con el balón, aprovechan al tercer hombre y pareciera que se multiplican en la cancha.

Ensayan tres centrales, acumulan efectivos arriba y siempre encuentran la manera de lastimar. Exhiben una pizarra compleja, alardean de repertorio.

Detrás de esa sinfonía de goles hay mucho trabajo. Erik Campos, analista y asistente, escudriña y busca meticuloso las flaquezas del rival, y propone esquemas complejos para engañar y golear. La disciplina férrea de José Antonio Vargas consigue un estado físico envidiable y despeja las lesiones porque sabe cómo poner a punto a estos jugadores.

Y la mano mágica de Manuel Castillo que alista a los porteros como coser y cantar, dándose el lujo de mantener el arco en cero mientras el equipo despliega todo su arsenal ofensivo.

“Este es el resultado de mucho trabajo, estamos satisfechos porque ha valido la pena, tenemos que agradecer a los muchachos que respondieron a la confianza que depositamos en ellos. Cumplimos todos los objetivos que nos propusimos y, además, lo hicimos de la mejor manera. No puedo estar más feliz”. Así hablo el director técnico a JIT tras el partido.

Si alguien cree en la austeridad del elogio y argumenta que los rivales quizá no son los de mayor peso en el área, tiene razón. Pero vale preguntarse cuántas veces se jugó a este nivel y cuántos equipos golpearon de esa forma, consecutivamente además, a sus oponentes.

Luego habrá que reconocer la forma, que moldea y relativiza al contenido. Todo cuanto podía salir bien salió, y eso no solo justifica el reconocimiento: lo demanda.

Con esta victoria, Cuba no solo suma tres puntos y se afirma como líder del Grupo C del segundo nivel, sino que envía un mensaje claro al resto de la zona. La selección de fútbol de Cuba es de primer nivel, eso es un hecho: con este resultado se confirmó su clasificación a Copa Oro 2027 y a la final four de este evento.

Sí, Cuba es de primer nivel por el resultado, por el juego, por la variedad de recursos y por la mezcla de diversión y sacrificio que transmite en cada partido. El elogio a la virtud no puede entenderse de otra forma ni va carente de argumentos. (ALH)

Tomado de Jit